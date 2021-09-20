Белгород, 20 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Белгородской области 20 сентября выявлено 159 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 52 тысячи. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 588 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 52 110 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 46 023 человека, в том числе 17 выписаны за последние сутки. От осложнений скончались 1 103 пациента. В стационары госпитализировано 1 677 человек, лечатся амбулаторно 3 307 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 в регионе подано 739 672 заявки, полный курс иммунизации прошли 686 503 человека.