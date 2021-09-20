Ульяновск, 20 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области на участки пришли менее половины избирателей. В результате голосования «Единая Россия» по федеральному округу на выборах в Госдуму набрала 39,03%, на втором мест — КПРФ с 33,14% голосов. Такие данные приводит региональный избирком в телеграм-канале.

Ulyanovsk.izbirkom.ru Глава избиркома Ульяновской области Юрий Андриенко в Центре по общественному наблюдению за выборами

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Предварительные итоги привёл местным СМИ председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко. По его словам, явка за три дня голосования составила 45,88%.

По предварительным данным, по федеральному округу на выборах в Госдуму пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 39,03% голосов, КПРФ — 33,14%, ЛДПР — 7,4%, «Новые люди» — 5,36%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5%.

В одномандатных округах лидируют представители «Единой России»: в округе № 187 большего всего голосов набрал Владимир Кононов (28,91%), в округе № 188 —Владислав Третьяк (47,84%).

Как сообщало ИА REGNUM, окончательные итоги выборов подведут 21 сентября.