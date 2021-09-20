Москва, 20 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства, считает депутат Госдумы VII созыва Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Парламентарий обратил внимание на то, что устроивший стрельбу в Пермском университете Т. Бекмансуров являлся владельцем зарегистрированного охотничьего оружия — гладкоствольной винтовки «HUGLU» калибра 12/76, срок действия его разрешения истекал только в мае 2026 г.

«Отмечу, что все документы он оформил до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагаемый стрелок Тимур Б. оставил манифест, опубликовав его на странице «ВКонтакте». На данный момент пост в соцсети уже удален.