Ташкент, 20 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Россия не исключает, что Украина выйдет из Минских соглашений. Такой сценарий только затянет конфликт в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко 20 сентября журналистам на полях конференции в Ташкенте.

Culture.ru Здание МИД России

По словам Руденко, ситуация может развиваться по разным сценариям, отказ Киева от Минских соглашений — один из них. Россия считает, что это — путь в никуда.

«Путь, который может привести к обострению конфликта, к затягиванию этого конфликта на многие годы», — добавил дипломат.

Он отметил, что Украина получает от США и других стран военную помощь, а это не способствует мирному решению конфликта. В отношении руководства Украины прогнозировать что-либо сложно, в Москве надеются, что возобладает разум и до военного сценария дело не дойдёт.

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