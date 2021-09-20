Барнаул, 20 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Алтайском крае после обработки более 99% голосов, отданных за депутатов Государственной думы, названы лидеры по округам. Ими стали трое представителей «Единой России»: Даниил Бессарабов (36,6%), Иван Лоор (37,94%) и Александр Прокопьев (31,41%), а также — Мария Прусакова (КПРФ, 27,2%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Как сообщало ИА REGNUM, после обработки более 80% голосов, отданных за депутатов Государственной думы в Алтайском крае, лидирует партия «Единая Россия». За нее проголосовали 33,57% избирателей региона. На фтором месте — КПРФ (30,51%).

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