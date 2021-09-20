Вашингтон, 20 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Введенные США в отношении России санкции являются свидетельством упадка Вашингтона и снижения его политического веса на международной арене. Такое мнение 20 сентября высказал профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

Как считает профессор, руководство США слишком часто пользуется такого рода ограничениями, так как другие способы оказать влияние на другие страны стали ему недоступны.

Также он указал, что санкции становятся год от года все менее эффективными и ухудшают отношения Соединенных Штатов и с их противниками, и со их союзниками, способствуя ускорению падения страны на глобальном уровне.

При этом Дрезнер отметил, что, по его мнению, Россия и Китай научились легко обходить эти ограничения и не обращать на него внимание из-за достаточной экономической мощи. В то же время, автор статьи уточнил, что у санкций уже давно появился декларативный характер, но власти США не хотят этого признавать, так как отмена ограничений станет признанием собственной слабости и обернётся потерей престижа на международной арене.

Помимо того, ученый подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно пересмотреть свое отношение к этому инструменту своей политики.

«Политики должны относиться к нему как к скальпелю, а не швейцарскому ножу», — добавил эксперт.

В то же время, Дрезнер предложил провести структуризацию внешней политики США вместо безумного использования санкций и более часто задействовать альтернативные методы давления.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент США Джо Байден продлил на год действие указа, по которому в отношении ряда иностранных физических и юридических лиц введены санкции за якобы имевшееся вмешательство в американские выборы.