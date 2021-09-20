Москва, 20 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Климов заподозрил социальные сети в сопричастности к расстрелу в Пермском университете.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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«Принося глубокие соболезнования родным и близким жертв беспощадного убийцы, считаю необходимым сделать и такой вывод: этот злодей, как и многие подобные ему нелюди, использовал социальные сети для распространения своих изуверских позиций, то есть цифровые платформы становятся сопричастными совершенным преступлениям», — отметил Климов в телеграм-канале.

Сенатор склонен рассматривать любую цифровую платформу для распространения информации от неограниченного числа лиц как источник повышенной опасности со всеми вытекающими отсюда последствиями, как моральными, так и правовыми.

«Гнев, который охватывает сегодня многих, должен помочь всем нам сделать из этой кровавой трагедии верные выводы», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагаемый стрелок Тимур Б. оставил манифест, опубликовав его на странице «ВКонтакте». На данный момент пост в соцсети уже удален.