Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 сентября в федеральном оперштабе. Это на 697 случаев меньше, чем было выявлено в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в коронавирусном стационаре

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Резкий спад суточная числа новых носителей после выходных дней в Петербурге фиксируется уже несколько недель подряд. После чего в течение рабочих дней цифра столь же резко «прыгает» вверх. По мнению наблюдателей, это объясняется сокращением тестирования на наличие SARS-CoV-2 в выходные дни.

Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии выявлено 603 535 случаев заражения коронавирусом, из числа заболевших выздоровели 570 149 человек, в том числе за 19 сентября выписали всего 179 человек.

Смертность от COVID-19 в Петербурге не знает таких резких скачков. За минувшие сутки медики констатировали 37 летальных исходов, это на три случая меньше, чем сутками ранее. Всего от ковида в Северной столице к 20 сентября умерли 21 322 человека.