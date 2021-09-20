Москва, 20 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 19 744, сообщает 20 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Это меньше, чем днём ранее, когда выявили 20 174 заражения. Всего в России с начала пандемии исследования подтвердили 7 294 672 случая заражения коронавирусом.

Новые носители вируса обнаружены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (2469), Санкт-Петербург (1137) и Подмосковье (1098). В первую пятёрку также вошли Самарская и Свердловская области.

От коронавирусной инфекции скончались за сутки 778 жителей России. Всего с начала пандемии — 198 996 человек.