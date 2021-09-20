Мельбурн, Австралия, 20 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За последние 24 часа в австралийском штате Виктория выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным ростом в 2021 году. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Выступая в ходе пресс-конференции, премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс также объявил, что за последние сутки от COVID-19 на восьмом десятке жизни скончалась пожилая женщина.

В настоящее время в больницах штата с диагнозом COVID-19 находятся 209 человек, 59 из которых находятся в реанимации. 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Отмечается, что из числа тех людей, которые находятся в больнице, только три человека считаются полностью привитыми от COVID-19.

Дэниэл также подчеркнул, что на этой неделе в 440 аптек поступят «сотни и тысячи» доз вакцины Moderna, применение которой в Австралии было одобрено совсем недавно.