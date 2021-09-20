Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Активность избирателей в Бурятии за последние пять лет выросла на пять процентов. Если на выборах в Госдуму в 2016 году проголосовали около 40% жителей, то в 2021 году явка превысила 45%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Выборы в Бурятии

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По словам председателя республиканского избиркома Александра Ачкурина, это было ожидаемо с учётом трёхдневного голосования.

«В целом практика трёхдневного голосования показа себя с положительной стороны — граждане могли спокойно без спешки прийти и проголосовать, однако для членов комиссии, это режим непрерывной работы», — отметил он.

Добавим, что по предварительным данным в Бурятии на выборах по федеральному избирательному округу побеждает «Единая Россия», набравшая 42,65% голосов. КПРФ заняла второе место с результатом 26,73%. На третьем месте партия «Новые люди» с 11,22% голосов.

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