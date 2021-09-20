Симферополь, 20 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов от имени всех жителей региона выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете. Об этом он написал 20 сентября в соцсетях.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Потрясен известием о трагических событиях, произошедших в Пермском государственном университете. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в корпусе Пермского университета погибли, по предварительным данным, восемь человек. На месте работают следователи.