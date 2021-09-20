Сидней, Австралия, 20 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) зарегистрировано 935 новых случаев заражения коронавирусом и еще четыре случая смерти от COVID-19. Выступая на пресс-конференции в Сиднее, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян отметила, что сегодняшние показатели являются «выдающимся результатом», но предупредила общественность, что коронавирусная угроза не миновала. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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По данным Бережиклян, более 82% населения Нового Южного Уэльса привились первым компонентом вакцины.

«У нас 82,2% [привито] первой дозой, что является выдающимся показателем, и 52,7% — второй, и, конечно же, как только мы дойдем до 70-процентного охвата обеими компонентами, мы сможем наслаждаться всеми теми вещами, без которых мы живем уже так давно», — заявила Бережиклян.

Главный санитарный врач штата Новый Южный Уэльс доктор Керри Чант подтвердила информацию премьер-министра об улучшении эпидемиологической ситуации и отметила, что в пригородах Сиднея наблюдается «радостное снижение» числа заболевших».