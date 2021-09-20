Канберра, 20 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Четыре полицейских участка в западных пригородах Мельбурна (штат Виктория, Австралия) временно закрыли после того, как шесть полицейских заболели COVID-19. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

Nazareth College Мельбурн

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«Офицеров немедленно проинформировали о том, что они должны самоизолироваться, а их рабочие места были подвергнуты тщательной очистке», — говорится в заявлении полиции Виктории.

Отмечается, что из-за закрытия полицейских участков стражи правопорядка вынуждены проводить больше времени на улице в служебных автомобилях. Полицейские по-прежнему выполняют свои служебные обязанности, однако граждане не могут физически посещать участки. Вместо этого общественность перенаправляют на сайт полиции и горячую линию.