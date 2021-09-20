Мельбурн, Австралия, 20 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вмешаться, чтобы разогнать сотни разъяренных строителей, которые собрались у офиса профсоюза CFMEU в Мельбурне (штат Виктория, Австралия). Поводом к массовой акции протеста послужили ковид-ограничения, наложенные на строительную отрасль. Об это 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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В ответ на действия протестующих в профсоюзе заявили, что не будут вестись на требования «экстремистов». Сообщается, что специальные отряда ОМОНа прибыли на место после того, как толпа подошла к зданию и начала пинать ногами стеклянные витрины.

Рабочие протестовали против решения правительства Виктории о том, что строители должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, чтобы им разрешили работать с 24 сентября.

В заявлении профсоюза CFMEU говорится, что он вмешается, если отказ от вакцинации приведет к увольнению или другим проблемам на рабочем месте.