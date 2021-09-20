Москва, 20 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете. Об этом 20 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ru.torange.biz Скорбь

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что главе Российского государства сообщили о произошедшей в одном из вузов Перми трагедии.

«Он дал поручение председателю правительства (Михаилу) Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Пермском университете возросло до восьми.