Таллин, 20 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. С понедельника, 20 сентября, в Эстонию можно въехать без ограничений из пяти стран Европы, входящих в так называемый «зеленый список». Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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В «зеленый» список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 на 100 000 жителей входят Андорра, Польша, Чехия, Венгрия и Ватикан. По сравнению с прошлой неделей, в список добавилась Андорра, а Словакия перешла в «желтую» категорию (от 75 до 200 случаев заражения коронавирусом на 100 000 населения).

В «желтый список» входят приезжающие из Испании, Нидерландов, Исландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Португалии, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Финляндии и Дании. От требования самоизоляции они могут освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

В «красный» список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Монако, Норвегия, Франция, Словения, Швейцария и Великобритания.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без применения ограничений лишь из стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75. В список входят Южная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Уругвай и Новая Зеландия. При въезде еще из семи стран, в том числе Украины и Молдавии, действуют требования обязательного тестирования при въезде и самоизоляции.