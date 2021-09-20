В Мособлдуму предварительно проходят пять партий
Красногорск, 20 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. На выборах в Московскую областную думу партия «Единая Россия» продолжает укреплять свое лидерство. Такие данные предварительного голосования 20 сентбяря приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 64,64% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» набирает 43,13%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 8,10%.
Также, по опубликованным сведениям, в законодательное собрание Подмосковья могут попасть еще две партии, которые проходят барьер в 5%. Так, партия «Справедливая Россия — За Правду» предварительно набирает 7,08%, партия «Новые люди» — 5,59%.
Партия «Партия Пенсионеров» балансирует на грани прохождения с 4,63% подсчитанных голосов.