Москва, 20 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. О том, какая погода ожидает жителей Москвы и Московской области на протяжении ближайших дней, рассказали 20 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.

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«Двое суток проливных дождей. Сегодня и завтра возможны сильные дожди с количеством осадков до четверти месячной нормы в Подмосковье — это наиболее вероятный прогноз. Затем ослабление с 23 сентября, небольшие дожди и небольшое повышение температуры к 25 сентября до +12…+13 °С», — заявил глава прогностического центра «Метео».

Позднякова, в свою очередь, уточнила, что на протяжении первой половины недели погода в столичном регионе будет определяться циклоном, который «долго будет кружить» в столице РФ и Подмосковье, и «поливать дождями и удерживать довольно ветреную погоду».

«Завтра порывы ветра будут достигать 12—15 м/с. В последующие дни погода довольно дождливая… Уменьшение количества осадков у нас произойдёт только в конце рабочей недели, скорее всего, к выходным», — пояснила синоптик.

При этом она добавила, что к выходным значения температуры воздуха должны повыситься.

«Мы ждём, что уже в пятницу и субботу температура воздуха в городе превысит отметку +10 °С, может быть, в субботу будет +11…+12 °С. Хотя и эта температура ниже нормы, но только на пару градусов, а не четыре-пять, как мы наблюдаем сейчас», — заключила главный специалист Московского метеобюро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление до +13 °С ожидается в центре Европейской части России с 24 сентября.