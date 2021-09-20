Бангкок, , 11:17 — REGNUM Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман призвал тайских инвесторов расширить сотрудничество между двумя странами, сообщает Antara.

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По словам посла, инвесторы из Таиланда должны воспользоваться возможностью инвестировать в Индонезию, поскольку инвестиционный климат в стране становится более благоприятным.

Посол Индонезии встретился с представителями Федерации тайской промышленности. В федерацию входят более 13 000 компаний.

Посол также пригласил тайских бизнесменов принять участие в выставке Trade Expo Indonesia, которая будет проходить в режиме онлайн с 21 октября по 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии опротестовали перенос графика проведения всеобщих выборов в 2024 году.

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