Попытка пересчитать голоса в Якутии настроит народ против власти — мнение
Якутск, 20 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей Якутии к главе республики Айсену Николаеву может сильно упасть, если ЦИК региона начнёт заново пересчитывать голоса на выборах в Госдуму РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября высказал политолог республики Андрей Данилов.
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Он также подчеркнул, что главе республики не стоит допускать таких действий со стороны регионального избиркома, «если он хочет сохранить остатки своего рейтинга».
По его мнению, результаты в Якутии говорят о демократичности процесса выборов, и если власть захочет что-то изменить в этой ситуации, то «может получить второй Хабаровск».
Как сообщало ИА REGNUM, центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республике. В необходимости таких действий уверены представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду». Поводом для таких действий стала победа КПРФ на выборах в Госдуму.