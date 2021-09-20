Оренбург, 20 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. На выборах депутатов Госдумы во всех трех одномандатных округах Оренбургской области победили представители «Единой России». Пятипроцентный барьер в Оренбургской области преодолели пять партий, сообщает облизбирком

Наталья Хомутова Выборы

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Список парламентских партий пополнят «Новые люди», набравшие 6,01% голосов. Лидирует партия «Единая Россия» — 38,37%, далее идёт КПРФ — 26,25%, ЛДПР — 9,41%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,61%.

В облизбиркоме подчеркнули, что данные предварительные, так как обработано 99,35% протоколов.