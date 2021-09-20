В Черногории полностью привили 44,6% взрослого населения
Подгорица, 20 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Черногории 50,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 44,6 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.
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На данный момент введено 433 867 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 230 187 человек или 37,1 процента, а вторую — 203 680 человек или 32,9 процента всего населения.
Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.