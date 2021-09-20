Москва, 20 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерий Фалькову срочно отправиться в Пермь. Об этом 20 сентября сообщает телеграм-канал правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», — говорится в сообщении канала.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 сентября в здании Пермского госуниверситета произошла стрельба. По данным СК, жертвами стали восемь человек.