Калуга, 20 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Калужской области на выборах в Государственную думу РФ в одномандатном округе № 99 больше всех голосов набрала уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова («Единая Россия»). За нее свои голоса отдали почти 57 тысяч избирателей. Обнинском округе № 100 первое место занял действующий депутат Госдумы Геннадий Скляр («Единая Россия»), набрав более 60 тыс. голосов. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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По предварительным данным, пятипроцентный барьер для допуска в Госдуму в регионе преодолели пять партий: «Единая Россия» — 36,35%, КПРФ — 22%, «Справедливая Россия — за правду» — 10,82%, ЛДПР — 9,46%, «Новые люди» — 7,89%.

Всего в выборах в Калужской области приняли участие 352 258 избирателей, или 44,06%.