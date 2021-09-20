Москва, 20 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Цены на нефть 17 сентября не смогли сохранить бычий импульс и умеренно снизились по итогам дня, потеряв порядка 0,5%, хотя на недельных графиках закрылась в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«В начале новой торговой недели, 20 сентября, нефть марки Brent продолжает дешеветь, утратив уровень $75 за баррель.

Отступление котировок выглядит закономерно, учитывая повсеместный рост доллара, который набирает обороты по мере приближения двухдневного заседания ФРС США.

Итоги заседания будут объявлены 22 сентября и повлияют на дальнейшую динамику мировых площадок, включая нефть.

Также черное золото реагирует на дальнейшее повышение буровой активности в США, где на прошлой неделе число действующих установок увеличилось на 10 штук, до 411 единиц.

Более того, на рынок давит устранение последствий урагана в Мексиканском заливе, где за минувшие выходные удалось существенно восстановить объемы добычи.

Все это способствует дальнейшему падению Brent, которое, вероятно, продолжится в ближайшие дни, хотя общий бычий тренд пока сохраняет целостность.

Ближайшая поддержка теперь проходит в районе отметки $74 за баррель. В начале европейской сессии фьючерсы протестировали зону $74,50», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть дешевеет, отступая к уровню поддержки $74,55