Уфа, 20 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Все бюллетени, находящиеся в комплексе обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на участке N1660 Бурзянского района, были признаны недействительными в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщила председатель центральной избирательной комиссии региона Илона Макаренко на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«В связи с некорректными действиями оператора КОИБ, решением участковой комиссии, все бюллетени, находящиеся в КОИБ признаны недействительными», — сообщила она.

По ее словам, с начала избирательной компании до начала голосования в центральную избирательную комиссию Башкирии поступило 276 обращений. При этом в дни выборов было получено 224 обращения, в том числе 132 обращения поступило в последний день выборов.

«По предварительным данным, по поступившим обращениям нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не установлено», — подчеркнула Макаренко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по итогам обработки 88% протоколов «Единая Россия» лидирует в Башкирии.