Киев, , 10:57 — REGNUM Верховная рада Украины намерена принять постановление об обращении к международному сообществу относительно нелегитимности Государственной думы России нового созыва.

Выборы в алтайском крае. Урна для голосования за депутатов Барнаульской городской думы Светлана Шаповалова ©

Об этом в эфире украинского телевидения заявил представитель президента в Конституционном суде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

Представитель Киева заявил, что в выборах в Думу приняли участие жители «временно оккупированных территорий Украины», что, по его словам, противоречит всем международным договорам.

Он отметил, что Рада обязательно доложит мировому сообществу факты «циничного нарушения норм международного права и обязательств». По прогнозу Вениславского, соответствующее обращение в парламенте Украины может быть принято 21 или 22 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, имели возможность проголосовать на выборах в Думу как лично, явившись на избирательные участки в Ростовской области, так и дистанционно. Правительство ДНР организовало 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для российских граждан, проживающих в Донбассе и желающих проголосовать на избирательных участках Ростовской области.