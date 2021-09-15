Донецк, , 22:26 — REGNUM Правительство Донецкой Народной республики (ДНР) организовало 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для российских граждан, проживающих в Донбассе и желающих проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября на избирательных участках Ростовской области, заявил 15 сентября в видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.

Флаги России и ДНР

Он уточнил, что для этих транспортных рейсов будет организован упрощенный пограничный контроль.

Напомним, граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, смогут проголосовать на выборах в Думу как лично, явившись на избирательные участки в Ростовской области, так и дистанционно, воспользовавшись интернет-порталом «Госуслуги».

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