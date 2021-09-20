Москва, 20 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. За первое полугодие резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» поставили за рубеж продукции на 523 млн рублей, сообщил 20 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экспорт

Он рассказал, что объём экспорта резидентов продолжает уверенно расти.

«За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года — 159,4 млн рублей, и в 3,4 раза показатель первого полугодия 2019 года, когда объем экспорта резидентов составлял 154,5 млн рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, каждый восьмой резидент технополиса поставляет продукцию за рубеж. При этом 70% экспорта приходится на микроэлектронику.