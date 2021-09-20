Подгорица, 20 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. С начала августа 2021 года в Черногории умерло девять человек в возрасте от двадцати до тридцати девяти лет, и все они не были вакцинированы, сообщает Институт общественного здравоохранения.

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«Молодые люди все чаще страдают тяжелыми формами болезни. Поэтому, особенно в настоящее время, мы напоминаем об очень высокой эффективности вакцин, когда речь идет о предотвращении более тяжелых форм заболевания и летальных исходов. Никто никогда не говорил, что вакцины защищают на 100 процентов — ни от инфекции, ни от летальных исходов. Однако все исследования в мире совпадают с официальными данными в Черногории: 86,5 процента от общего числа умерших с 4 мая, когда в Черногории началась массовая иммунизация, на сегодняшний день были непривитыми, в то время как более 90 процентов госпитализированных и больных людей были тоже не привиты. Эти данные совпадают с данными на глобальном уровне», — сказал директор института Игорь Галич.

«Идея ясна: делайте прививки и всегда, когда не можете обеспечить дистанцию, надевайте маску», — заключил Галич.