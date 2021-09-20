Чебоксары, 20 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Чувашии активность избирателей по сравнению с прошлогодними выборами главы республики чуть возросла, но была меньше, чем на предыдущих парламентских выборах. Это следует из данных регионального избиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru На выборах в Шумерле в Чувашии

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По данным ЦИК Чувашии, явка в республике по итогам трёхдневного голосования составила 57,11%. Сколько именно избирателей пришли на участки, пока не сообщается.

По сравнению с парламентскими выборами 2016 года активность избирателей в Чувашии снизилась. Напомним, на двух предыдущих совмещённых выборах в Чувашии (в Госдуму России и Госсовет республики), которые прошли в 2016 и 2011 годах, явка составила соответственно 61,8% и 61,5%. На выборах в Госдуму в 2007 году проголосовали 70,6% избирателей Чувашии, на выборах в Госсовет Чувашии в 2006 году — 43,73%, в 2002 году — 38%.

В то же время интерес к выборам-2021 года был выше, чем к выборам главы Чувашии в сентябре 2020 года, когда свой гражданский долг выполнили 55,47%. Но при этом в июле 2020 года на голосовании по поправкам к Конституции явка составила 64,11%.