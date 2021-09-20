Владикавказ, 20 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Северной Осетии подсчитаны 75,42% бюллетеней избирателей на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по партийным спискам. По предварительным данным на 09:48 20 сентября, лидером становится «Единая Россия». Её результат превышает 69,78%. Такие данные приводит ЦИК РФ.

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Результаты остальных участников выборов таковы: КПРФ — 11,99%, «Справедливая Россия — За правду» — 10,16%, ЛДПР — 1,5%. Остальные партии не набирают пока и одного процента голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили в Северной Осетии с 17 по 19 сентября 2021 года. На избирательные участки в республике пришли более 83% избирателей.