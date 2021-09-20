Владивосток, 20 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал итоги выборов и сказал, что что «Единая Россия» сделает выводы.

ИА REGNUM Член КПРФ

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«В Законодательное собрание пройдёт большинство депутатов «Единой России». Что касается городского округа и Владивостока, там в большинстве своём верх взяли коммунисты. Ну, народ так высказался, значит те кандидаты в одномандатных округах, недостаточно работали, не были активны. Партия сделает соответствующие выводы по тем округам, где выиграли оппоненты, подберет те команды, которые способны одерживать победы, которым доверяют жители Владивостока», — заявил Кожемяко журналистам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по предварительным итогам на утро 20 сентября на выборах в Государственную думу РФ лидируют во всех трёх одномандатных округах кандидаты от партии «Единая Россия». Единороссы также впереди и по единому округу. На втором месте — КПРФ, остальные партии и их кандидаты набрали незначительное количество голосов.