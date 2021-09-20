Вашингтон, 20 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у американского актёра, стендап-комика Криса Рока. Об этом актёр написал в своём микроблоге в Twitter.

(сс) dmbosstone Эпидемия коронавируса в США

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«Я только что узнал, что у меня COVID-19, поверьте, вы не хотите подобного», — сообщил Рок и призвал своих подписчиков пройти вакцинацию.

Крису Року 56 лет, он снимался в фильмах «Все или ничего», «Догма», «Полицейский с Беверли-Хиллз — 2», «Смертельное оружие — 4» и других. В 2016 году Рок вёл церемонию вручения премии «Оскар».

Как сообщало ИА REGNUM, главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что в США возможно избежать 1 млн смертей, если люди будут проходить вакцинацию.

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