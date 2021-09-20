Брянск, 20 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Брянской области 20 сентября подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 881 тест. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 63 685 носителей инфекции. Выздоровели 55 303 человека, в том числе 158 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 339 пациентов.

В целом в регионе проведено 753 391 исследование на коронавирус.