Москва, 20 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В ряде регионов РФ уже сейчас наблюдается плавное снижение цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная, отвечая на вопрос о том, как изменится ситуация на жилищном рынке, когда будет достигнут предел роста ипотеки.

Ипотека

«Для рынка ипотеки это означает нормализацию темпов роста и снижение рисков, связанных с утратой способности заемщиков обслуживать кредит. Вполне возможно, что ЦБ будет всячески мотивировать банки к снижению доли кредитов с первоначальным взносом ниже 15−20%, — сказала Школьная. — Что касается рынка жилья, то ужесточение политики регулятора будет способствовать выравниванию баланса между спросом и предложением. Цены скорректируются в тех локациях и проектах ЖК, где они были сильно перегреты ажиотажным спросом. Резких падений мы не ожидаем, но плавное снижение в ряде регионов наблюдается уже сейчас. В наименее качественных проектах коррекция цен может растянуться на 6−18 месяцев. Если не будут предприняты соответствующие меры регуляторами на федеральном и региональном уровнях, то средняя площадь квартир в новостройках продолжит снижаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная объяснила, что в настоящее время не существует четко установленного порога роста ипотечного рынка.