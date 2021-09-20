Якутск, 20 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев, возглавляющий партсписок «Единой России» в республике на выборах в Госдуму РФ, получит мандат в федеральный парламент и возможно его отправят туда в «почетную ссылку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 20 сентября политолог Андрей Данилов.

Якутск.рф Айсен Николаев

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«Если говорить по Якутии, одномандатником точно проходит Пётр Аммосов. Если говорить по региональной группе КПРФ — пройдёт Сергей Левченко (глава отделения КПРФ Иркутской области — прим. ИА REGNUM). Возможно, и Виктор Губарев (глава регионального отделения компартии в Якутии — прим. ИА REGNUM) пройдёт, когда посчитают все результаты. Ну и естественно, в Госдуму пройдёт глава республики Айсен Николаев. Возможно, его туда и отправят в почётную ссылку и назначат какого-нибудь другого управленца. Но скорее всего, он уступит своё место следующему по списку», — сказал Андрей Данилов.

По его мнению, возможно мандаты также смогут получить и Гаврил Парахин, и Федот Тумусов — «в результате внутрипартийных перекидок голосов».

«В «Справедливой России — за правду» в связи с этим объединением ситуация весьма тяжёлая, потому что старые партийцы естественно не приняли новых, там такой разношёрстный компот, который вряд ли сможет сработаться, что и показали эти выборы. Федот Тумусов теперь вполне может выйти на пенсию. Естественно за 14 лет в Госдуме он заработал не только опыт, но и хорошие деньги. И раз они поддерживали пенсионную реформу — что ж, он может выйти спокойно на пенсию», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на выборах в Госдуму РФ большинство получила КПРФ. По одномандатному округу занял первое место кандидат от этой же партии — депутат Госсобрания региона Пётр Аммосов.