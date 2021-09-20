Чебоксары, 20 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Чувашии по итогам голосования в Государственную думу ухудшила результат по сравнению с предыдущими парламентскими выборами. Это следует из данных ЦИК республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Глава регионального избиркома Александр Цветков на планёрке в правительстве проинформировал, что по федеральному округу «Единая Россия» предварительно набрала 37,24%, КПРФ — 22,48%, «Справедливая Россия — За правду» — 14,92%, ЛДПР — 6,8%, «Новые люди» — 5,67%.

Отметим, что в двух одномандатных округах лидируют депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и вице-премьер — министр образования Алла Салаева («Единая Россия»).

Напомним, что в 2016 году на выборах в Госдуму России седьмого созыва по федеральному избирательному округу в Чувашии «Единая Россия» набрала 50,92%, КПРФ — 13,42%, ЛДПР — 11,72%, «Справедливая Россия» — 10,69%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,78%. У остальных партий было менее 2% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате в Госдуму от Чувашии по партийным спискам прошли Алёна Аршинова («Единая Россия»), Валентин Шурчанов (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»).