Уфа, 20 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия», по итогам обработки 88,42% протоколов, набрала на выборах в Башкирии, по предварительным данным, 68,05% голосов. Такие сведения опубликованы 20 сентября на сайте центральной избирательной комиссии Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

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Сообщается, что согласно данным на 10:30 часов 20 сентября в республике обработали 88,42% протоколов. По предварительным данным, явка в регионе составила 73,09%.

На выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по федеральному округу в Башкирии, по предварительной информации, лидируют политические партии:

— «Единая Россия» — 68,05%

— КПРФ — 14,97%

— ЛДПР — 6,31%

— «Новые люди» — 3,09%

— Справедливая Россия-За Правду — 2,67%

— Партия пенсионеров — 1,16%.

«Оставшиеся восемь партий, участвующих в выборах депутатов Государственной думы, не набирают одного процента», — сообщает пресс-служба.

На дополнительных выборах депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по трем избирательным округам было зарегистрировано 11 кандидатов. Один кандидат участвовал в выборах в порядке самовыдвижения.

По предварительной информации, наибольшее число голосов избирателей в Толбазинском избирательном округе № 29 набрал Загир Ахсанович Хакимов. Он набрал 58,78%.

В Краснохолмском избирательном округе № 43 наибольшее количество голосов набрала Тамара Михайловна Тансыккужина: 54,75%.

В Буйском избирательном округе № 55 наибольшее число голосов получила Милана Маратовна Скоробогатова: 63,47%.