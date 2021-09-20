Тбилиси, 20 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 12 503 исследований на SARS-CoV-2 выявили 662 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 595 926 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 563 530 победили инфекцию, в том числе 3534 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8575 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 34 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5445 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1036

Днём ранее в Грузии после проведения 22 920 тестов выявили 1501 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1954 человека, умерли за сутки 43 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о значительном снижении темпов вакцинации от COVID-19 в стране.