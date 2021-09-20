Москва, 20 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Потепление до +13 градусов ожидается в центре Европейской части России с 24 сентября. Об этом сообщил 20 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасмурная погода в Москве

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По его словам, погода останется пасмурной, с небольшими дождями. Температура повысится в дневные часы.

«Она будет в диапазоне 11−13 градусов, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — сказал Вильфанд ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд предупредил, что с 20 до 24 сентября сентября дневная температура в этом же регионе не будет подниматься выше +5…+10 градусов.

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