Чебоксары, 20 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Государственную думу по одномандатным округам в Чувашии проходят Алла Салаева и Анатолий Аксаков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Наталия Николаева ИА REGNUM На избирательном участке в Чебоксарах

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По его словам, в двух одномандатных округах лидеры голосования показали примерно одинаковые результаты. В результате обработки 99% протоколов в Канашском округе № 37 больше всего голосов набрал депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») — 41,8%. В Чебоксарском округе лидирует вице-премьер — министр образования Алла Салаева («Единая Россия»), набрав «около 40%» голосов.

«Это очень уверенная победа, абсолютно объективная и не позволяющая никому надеяться на пересмотр результатов», — сказал Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госсовет Чувашии в 2016 году по Канашскому округу Анатолий Аксаков получил 29,99% голосов. Напомним, что в данном округе не было кандидата от «Единой России». В Чебоксарском округе победил Леонид Черкесов («Единая Россия»), за которого проголосовало 46,75% пришедших на участки избирателей.