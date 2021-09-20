Саратов, 20 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Саратовском одномандатном округе №163 спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин лидирует по итогам обработки 98,6% протоколов. Соответствующие данные приводит Интерфакс со ссылкой на региональный избирком.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Вячеслав Володин по итогам обработки 98,6% протоколов набирает 72,11% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Александр Анидалов (16%), третий — Алексей Емельянов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с результатом 2,29%.

По данным саратовского ЦИК, в указанном округе всего зарегистрированы девять кандидатов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на 1 июля 2021 года в области было зарегистрировано 1 871 687 избирателей. Помимо депутатов Госдумы РФ, в Саратове выбирали еще и депутатов городской думы.

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