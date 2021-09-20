Махачкала, 20 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Дагестане, по данным центризбиркома на 08:46 20 сентября, на выборах в Госдуму восьмого созыва лидирует партия «Единая Россия». После подсчета 53,35% бюллетеней ее результат составил более 82% голосов избирателей.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

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Следом за ней идет КПРФ с результатом 6,36%. Третье место принадлежит партии «Справедливая Россия — За правду» — 4,62%. На четвертом месте ЛДПР — 2,14%. Остальные партии пока не набрали и одного процента голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания Республики Дагестан, по предварительным данным, превысила 76%.

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