Якутск, 20 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Монополия «Единой России» в стране уже становится шаткой, и в том числе её пошатнула победа КПРФ на выборах в Якутии. Такое мнение высказал 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM политолог республики Андрей Данилов, комментируя итоги выборы в Государственную думу в республике.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Реклама КПРФ

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«В Китае это бы назвали небесным мандатом. Если власть не может справиться со своими функциями, то небесный мандат перетекает к другим, более достойным кандидатам. Ну, а сегодняшние интернет-дискуссии, баталии — это прежде всего показатель того, что это событие неординарное, животрепещущее», — сказал эксперт.

Он предположил, что и на западе России должны быть похожие результаты, но из-за новых технологий, введённых на выборах, электронного голосования, где явка достигает 96%, снова победила «Единая Россия». Андрей Данилов усомнился в итогах, которые свидетельствуют о победе правящей партии и высказал необходимость эти данные перепроверять.

«Раньше был был лозунг: «Партия, дай порулить!». К «Единой России» его теперь можно применять. Хоть они и собрались в Москве и говорят, что это победа, это никакая не победа, всё начинает возвращаться на круги своя, это сигнал. И очень показательно, что солнце всходит на Востоке и, естественно, новая надежда рождается на Востоке. Если посмотреть на весь дальневосточный регион, там очень сильное протестное голосование», — также отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республик, по итогам которого первое место заняли КПРФ и её кандидат-одномандатник.