«Единая Россия», дай порулить — политолог о победе КПРФ в Якутии
Якутск, 20 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Монополия «Единой России» в стране уже становится шаткой, и в том числе её пошатнула победа КПРФ на выборах в Якутии. Такое мнение высказал 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM политолог республики Андрей Данилов, комментируя итоги выборы в Государственную думу в республике.
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Он предположил, что и на западе России должны быть похожие результаты, но из-за новых технологий, введённых на выборах, электронного голосования, где явка достигает 96%, снова победила «Единая Россия». Андрей Данилов усомнился в итогах, которые свидетельствуют о победе правящей партии и высказал необходимость эти данные перепроверять.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республик, по итогам которого первое место заняли КПРФ и её кандидат-одномандатник.