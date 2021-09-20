Лондон, 20 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В случае, если человек переболел COVID-19 и прошел вакцинацию от нового заболевания препаратами Pfizer или Moderna, в его организме появляются «гибкие» антитела, способные «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса. Об этом 20 сентября сообщает The Telegraph со ссылкой на данные группы исследователей из Британии.

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Как считают ученые, получившиеся в этом случае антитела смогут бороться даже с будущими потенциальными штаммами SARS-CoV-2.

При этом издание утверждает, что сами исследователи считаю такого рода иммунитет «сверхчеловеческим» или «гибридным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столицу Гватемалы 19 сентября была доставлена партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».