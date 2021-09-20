Астрахань, 20 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Астраханской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва лидирует «Единая Россия» с результатом 46,19%. По данным ЦИК, за неё голоса отдали 49 тыс. 695 человек, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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За КПРФ проголосовали 20 тыс. 59 человек, или 18,64% избирателей, за ЛДПР — 6 тыс. 103 человека, или 5,67%. За партию «Новые люди» голоса отдали 6 тыс. 234 человека, или 5,79%, за партию «Справедливая Россия — за правду» — 13 тыс. 160 голосов, или 12,2%. За «Коммунистов России» проголосовали 2006 человек, или 1,86%. «Родина» получила 1 тыс. 271 голос, или 1,18%. У «Партии пенсионеров» — 3 тыс. 396 голосов, или 3,16%.

«Российская экологическая партия «Зелёные» набрала 573 голоса, или 0,53%. «Яблоко» 0,67% — 724 голоса, «Партия роста» — 0,31% (336 человек), «Российская партия свободы и справедливости» — 0,69% (747), «Гражданская платформа» — 0,17% (187), «Зеленая альтернатива» — 0,49% (531).

По одномандатному избирательному округу лидируют Леонид Огуль («Единая Россия») — более 47 тыс. голосов, Олег Шеин («Справедливая Россия — за правду») — более 22 тыс., Халит Аитов (КПРФ) — более 10 тыс. голосов.

Явка, по данным на 18:00, превысила 39%.