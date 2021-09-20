Тирасполь, 20 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В ходе 444 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 92 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 53 957 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 458 человек, в том числе 89 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1307 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 820 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 160 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 48 человек. В республике зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Приднестровье, по последним данным, полный курс вакцинации прошли более 97 тыс. человек или около 21% населения республики.