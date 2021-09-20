Тюмень, 20 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Тюменские росгвардейцы выполнили задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время выборного процесса. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Тюменской области.

Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области Представитель Росгвардии на избирательном участке

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Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено. Ещё в начале избирательной кампании росгвардейцами организовано усиленное межведомственное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Особое внимание было уделено мерам антитеррористической защищённости избирательных участков. Специалистами инженерно-технического отделения ОМОН с использованием служебных собак и спецсредств обследовалось каждое место для голосования и прилегающей к нему территории.

Из бойцов спецподразделений ведомства был сформирован резерв на случай чрезвычайных обстоятельств. Росгвардейцы несли службу в круглосуточном режиме. Экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к местам массового скопления людей.

Напомним, тюменцы с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы и Тюменской областной думы.